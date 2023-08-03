В Ярославле намерены приступить к благоустройству сада фабрики «Красный перевал» в 2024 году

В правительстве Ярославской области пообещали жительнице Ярославля начать благоустраивать сад фабрики «Красный перевал» в 2024 году, но только при наличии денег. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сад фабрики "Красный перевал", Ярославль / Проект

Сад фабрики "Красный перевал", Ярославль / Проект



К главе региона обратилась жительница Дзержинского района с вопросом о благоустройстве сада фабрики «Красный перевал». Территория участвовала в отборе общественных пространств на благоустройство в 2024 году, однако не набрала достаточное количество голосов, поэтому ее внесли в план на 2025 год.

«Но проект с учетом пожеланий жителей начнем готовить заранее, в этом году. И при наличии финансовых возможностей сможем начать работы опережающими темпами, уже в 2024-м»,— говорится в сообщении правительства. Свои пожелания о благоустройстве парка жители уже высказали, после формирования техзадания власти найдут подрядчика для выполнения проектирования.

В рамках проекта благоустройства сада фабрики планировалось устроить пешеходные дорожки, уличное освещение, установка детского и спортивного оборудования, лавочек, урн, системы видеонаблюдения, а также посадить деревья и восстановить нарушенное благоустройство.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году в Ярославле благоустроят парк Судостроителей, Первомайский бульвар, Тверицкий бор и парк 30-летия Победы. Эти территории получили наибольшее число голосов при отборе общественных территорий для благоустройства. Мэр Ярославля Артем Молчанов заявлял, что в онлайн-голосовании на пятом месте оказался сад на «Красном перевале», поэтому власти города намерены и для этой территории разработать проектно-сметную документацию.

Алла Чижова