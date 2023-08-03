Песков: введение единой валюты в БРИКС вряд ли возможно в ближайшее время

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимость использования национальных валют в расчетах растет в мировом масштабе. Однако, по его мнению, введение единой валюты в БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, и других объединениях вряд ли реализуемо в ближайшее время.

«Многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют во взаимных расчетах. Естественно, ведутся экспертные обсуждения о возможности ее введения в рамках каких-то интеграционных процессов. Это пока дискуссионный процесс, понятно, что он будет растянут по времени, в ближайшей перспективе вряд ли это реализуемо»,— сказал господин Песков.

По словам Дмитрия Пескова, процесс дедолларизации мировой экономики «неумолимо идет». «Использование национальных валют — это то, что уже сейчас реальность. Реальность, которая растет в мировом масштабе. И к этой практике прибегают не только страны, которые сталкиваются с санкционными ограничениями, но и те, которые не сталкиваются»,— добавил Песков. По его словам, страны, которые поддерживают использование в расчетах национальной валюты, понимают выгодность этого режима для внешней экономической деятельности.

Накануне, 2 августа, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в очередной раз выступил за отказ от доллара в международной торговле. Он также подчеркнул необходимость создать альтернативу американской валюте, в том числе для расчетов между участниками объединения БРИКС.

Появление у стран БРИКС собственной единицы для торговых расчетов обсуждается уже не первый год. Рассматривались разные варианты, в частности принятие валюты одной из стран-участниц как основной и даже создание единой корзины БРИКС. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что инициативу о создании валюты БРИКС обсудят на саммите в ЮАР, который пройдет 22–24 августа.

О том, возможно ли создание общей денежной единицы для стран—участниц организации,— в материале «Ъ FM» «БРИКС уточнила валютный прогноз».

Милена Костерева