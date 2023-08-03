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253 недоношенных ребенка выходили в Перинатальном центре Удмуртии

По итогу семи месяцев 2023 года в перинатальном центре Первой республиканской клинической больницы в Удмуртии выходили 253 новорожденных, появившихся на свет раньше срока. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, самый маленький ребенок, родившийся на 27 неделе, весил 470 гр. За два месяца удалось довести вес мальчика до 2 кг.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ежегодно в Удмуртии раньше положенного срока рождается около 1 тыс. детей с низкой или экстремально низкой массой тела. Большая часть детей появляется в Перинатальном центре, где используют самые современные технологии бережного выхаживания.

Как рассказала старшая медицинская сестра Перинатального центра Анна Гордеева, особое внимание уделяется грудному вскармливанию. «Даже если ребенок находится в реанимации, молоко сцеживается и вводится ребенку через зонд. Это особенно важно для таких деток, потому что в грудном молоке содержаться все необходимые питательные вещества и антитела, которые помогают защитить иммунитет недоношенного малыша»,— рассказала госпожа Гордеева.

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