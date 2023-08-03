Обвиняемому в попытке уехать на Украину юристу из Орла отказали в освобождении из СИЗО

Орловский областной суд оставил в силе решение о заключении под стражу местного юриста Рамиля Дамирова, которого обвиняют в попытке участия в боевых действиях на стороне Украины (по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Как рассказали в облсуде, его апелляционная жалоба на арест в СИЗО оставлена без удовлетворения.

Господина Дамирова задержали в середине июля. Как считают в ФСБ России, он «инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного объединения» и получил от Службы безопасности Украины (СБУ) инструкции для въезда в страну. В дальнейшем юрист якобы намеревался отказаться от российского гражданства. Попасть на территорию Украины ему помешали оперативники ФСБ.

21 июля Советский райсуд Орла заключил 39-летнего Рамиля Дамирова под стражу на два месяца. Он не согласился с этим решением и попросил апелляционную инстанцию освободить его под домашний арест. Облсуд посчитал, что обвиняемый может скрыться, и оставил его в СИЗО.

Согласно Kartoteka.ru, Рамиль Дамиров в 2013 году учредил юридическое бюро «Ваш юристъ и оценщикъ». На официальном сайте компании сказано, что ее руководитель имеет 15-летний опыт работы в юридической сфере и является членом всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Господин Дамиров также прошел курс обучения в международном центре МГУ им. М. В. Ломоносова в Швейцарии по программе «Международное публичное право» на английском языке.

В июле ФСБ России сообщила также о задержании жителя Брянской области за приготовление к совершению государственной измены (ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК РФ). По версии следствия, мужчина «намеревался вступить в вооруженное формирование на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ». За аналогичное преступление накануне под стражу заключили жителя Тамбовской области.

Сергей Толмачев, Воронеж