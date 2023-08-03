Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обвиняемому в попытке уехать на Украину юристу из Орла отказали в освобождении из СИЗО

Орловский областной суд оставил в силе решение о заключении под стражу местного юриста Рамиля Дамирова, которого обвиняют в попытке участия в боевых действиях на стороне Украины (по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Как рассказали в облсуде, его апелляционная жалоба на арест в СИЗО оставлена без удовлетворения.

Господина Дамирова задержали в середине июля. Как считают в ФСБ России, он «инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного объединения» и получил от Службы безопасности Украины (СБУ) инструкции для въезда в страну. В дальнейшем юрист якобы намеревался отказаться от российского гражданства. Попасть на территорию Украины ему помешали оперативники ФСБ.

21 июля Советский райсуд Орла заключил 39-летнего Рамиля Дамирова под стражу на два месяца. Он не согласился с этим решением и попросил апелляционную инстанцию освободить его под домашний арест. Облсуд посчитал, что обвиняемый может скрыться, и оставил его в СИЗО.

Согласно Kartoteka.ru, Рамиль Дамиров в 2013 году учредил юридическое бюро «Ваш юристъ и оценщикъ». На официальном сайте компании сказано, что ее руководитель имеет 15-летний опыт работы в юридической сфере и является членом всероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Господин Дамиров также прошел курс обучения в международном центре МГУ им. М. В. Ломоносова в Швейцарии по программе «Международное публичное право» на английском языке.

В июле ФСБ России сообщила также о задержании жителя Брянской области за приготовление к совершению государственной измены (ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК РФ). По версии следствия, мужчина «намеревался вступить в вооруженное формирование на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ». За аналогичное преступление накануне под стражу заключили жителя Тамбовской области.

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...