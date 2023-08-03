В Ярославле собственница коммунальных комнат фиктивно поставила на учет 106 иностранцев

В Ярославле ОМВД по Ленинскому району завершило расследование уголовного дело по 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ) в отношении 31-летней ярославны. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В ведомстве рассказали, что женщина имела в собственности две комнаты в коммунальной квартире и проживала там со своим маленьким ребенком. Жительница Ярославля не была официально трудоустроена и искала рядом с местным МФЦ иностранных граждан, желающих сделать постановку на учет по месту пребывания. Она предлагала иностранцам за денежное вознаграждение временную регистрацию, при этом сразу предупреждала, что фактически жить они у нее не будут. Таким образом ей удалось зарегистрировать на своей жилплощади 106 иностранных граждан.

«В ходе проверки по месту жительства обвиняемой следов пребывания на ее жилплощади 106 иностранных граждан не обнаружено. В ходе предварительного дознания, обвиняемая свою вину признала»,— говорится в сообщении УМВД.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алла Чижова