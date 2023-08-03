Владелец крупного таксопарка на Урале погиб в зоне СВО

В ходе специальной военной операции погиб владелец крупного таксопарка из Туринска (Свердловская область) Андрей Чистов. Об этом Е1.ru сообщили в городской администрации. На спецоперации он отправился добровольцем, заключив контракт с Минобороны РФ.

Андрея Чистова похоронили 2 августа на Аллее Славы городского кладбища. Прощание с ним проходило с воинскими почестями. У предпринимателя остались жена и трое сыновей, старший из который пойдет в третий класс.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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