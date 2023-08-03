Первая модельная библиотека открылась в Анапе

На улице Крымской в Анапе после реконструкции по нацпроекту «Культура» открылась первая модельная Детско-юношеская библиотека. Фонд пополнили 2 тыс. новых книг, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

В здании разместили читальные залы с дизайнерской мебелью и мультимедийным оборудованием.

«Обновляются фонды, дизайн, подача материала. Но самое важное, что библиотека становится настоящим магнитом, новым центром притяжения для детей и молодежи»,— отметил глава Анапы Василий Швец.

Мэр города также поблагодарил губернатора региона Вениамина Кондратьева, его заместителя Анну Минькову и министра культуры Викторию Лапину за внимание, которое сейчас уделяется развитию культуры в регионе.

Как отметила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина, это уже 12-я модельная библиотека, открытая в крае. По ее словам, благодаря нацпроекту учреждения культуры в регионе «обновляются и становятся лучше».

В пресс-службе администрации региона добавили, что по нацпроекту «Культура» до конца года в крае модернизируют еще два учреждения — Центральную детскую библиотеку Ленинградского района и Мостовскую поселковую библиотеку.

Модельная библиотека — это пространство, которое из книгохранилища и читального зала трансформировалось в арт-холл для презентаций или мультимедийную коворкинг-зону для работы, общения и обучения. Здесь посетители слушают мастер-классы, играют в театре и выходят в виртуальную реальность. Каждая библиотека обладает своим уникальным дизайном.

Тат Гаспарян

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