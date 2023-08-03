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В Крыму в суд направили дело местной жительницы, пытавшейся забить молотком бывшего мужа

В Раздольненском районе Крыма в суд направили материалы уголовного дела о покушении на убийство мужчины бывшей супругой. По данным прокуратуры Крыма, женщина восемь раз ударила бывшего мужа молотком по голове.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что нападение произошло в мае 2023 года. Подозреваемая, будучи нетрезвой, на почве ревности напала на бывшего супруга. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, злоумышленница посчитала его мертвым и ушла.

Бывший супруг подозреваемой смог выжить благодаря своевременной медицинской помощи.

Анастасия Донскова

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