У жительницы Ростовской области в Краснодаре изъяты краснокнижные кошки

Жительница Ростовской области, проживающая в Краснодаре, оштрафована за ненадлежащее содержание сервалов, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: koshek.ru Фото: koshek.ru

В мировом суде участка №56 Центрального округа Краснодара было установлено, что женщина купила двух диких сервалов на «Авито» за 100 тыс. руб. Кошек она содержала в гараже, который не приспособлен для этого. Владелица животных объяснила это тем, что вольер для них еще не был готов. Помимо этого женщина не имела документов на кошек, ею были представлены лишь два свидетельства о вакцинации сервалов с именами Мариус и Минерва.

Суд оштрафовал женщину на 4 тыс. руб. Животные конфискованы и переданы в «Сафари Парк».

Сервал — стройная, длинноногая кошка средних размеров с длиной тела 90–135 см. Она распространена на территории Африки. Дикие сервалы занесены в Красную книгу со статусом «вид, находящийся под угрозой», таким образом сервалы охраняются международными договорами России.

Андрей Ульченко

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