Депутат Госдумы Останина обратилась к главе Кубани из-за отмены школьных автобусов в Краснодаре

Депутат Госдумы Нина Останина направила обращение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с отменой школьных автобусов в Карасунском и Прикубанском округах Краснодара. Об этом госпожа Останина написала в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: temryuk.ru Фото: temryuk.ru

«Решение прекратить специализированный подвоз детей к образовательным учреждениям приняла администрация города Краснодара. В качестве альтернативы были предложены 50 бесплатных поездок в месяц на общественном транспорте, что не позволит решить вопрос»,— говорится в сообщении.

В Краснодаре с 1 сентября школьные автобусы будут подвозить учеников только из пригородных поселений. Для организации перевозок учащимся будут выдавать бесплатные проездные билеты на 50 поездок в месяц.

Анастасия Донскова

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