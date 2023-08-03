Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Квартальная прибыль Nintendo выросла в полтора раза

Выручка японской компании Nintendo в первом квартале 2022/23 финансового года, закончившемся в июне, выросла на 50%, до ¥461,3 млрд ($3,2 млрд). Чистая прибыль увеличилась на 52%, составив ¥181 млрд ($1,26 млрд). Эти результаты оказались существенно лучше ожиданий аналитиков. Высокие квартальные результаты Nintendo связаны в первую очередь с рекордными сборами фильма «Братья Супер Марио в кино» и хорошими продажами новой игры из популярной серии The Legend of Zelda.

Мировые сборы фильма, основанного на популярной игре Nintendo про итальянского водопроводчика Марио, составили на конец июля $1,35 млрд. За квартал компания продала 3,9 млн игровых консолей Switch (на 14% больше, чем годом ранее). Продажи игр для таких консолей выросли на 26%, до 52,2 млн. В течение первого квартала Nintendo продала 18,5 млн копий новой игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, выпущенной в мае. В компании заявили, что это самые высокие продажи за столь короткий срок в истории этой серии игр.

Nintendo подтвердила прогнозы на 2022/23 финансовый год в целом: ожидается, что выручка снизится на 9%, а чистая прибыль — на 21%. За год компания надеется продать 15 млн консолей Switch и 180 млн игр для них.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...