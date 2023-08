Квартальная прибыль Nintendo выросла в полтора раза

Выручка японской компании Nintendo в первом квартале 2022/23 финансового года, закончившемся в июне, выросла на 50%, до ¥461,3 млрд ($3,2 млрд). Чистая прибыль увеличилась на 52%, составив ¥181 млрд ($1,26 млрд). Эти результаты оказались существенно лучше ожиданий аналитиков. Высокие квартальные результаты Nintendo связаны в первую очередь с рекордными сборами фильма «Братья Супер Марио в кино» и хорошими продажами новой игры из популярной серии The Legend of Zelda.

Мировые сборы фильма, основанного на популярной игре Nintendo про итальянского водопроводчика Марио, составили на конец июля $1,35 млрд. За квартал компания продала 3,9 млн игровых консолей Switch (на 14% больше, чем годом ранее). Продажи игр для таких консолей выросли на 26%, до 52,2 млн. В течение первого квартала Nintendo продала 18,5 млн копий новой игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, выпущенной в мае. В компании заявили, что это самые высокие продажи за столь короткий срок в истории этой серии игр.

Nintendo подтвердила прогнозы на 2022/23 финансовый год в целом: ожидается, что выручка снизится на 9%, а чистая прибыль — на 21%. За год компания надеется продать 15 млн консолей Switch и 180 млн игр для них.

Яна Рождественская