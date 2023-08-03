Мошенница из Темрюка задержана за сдачу туристам чужого жилья в Сочи

В Сочи задержана 22-летняя жительница Темрюка за сдачу чужой квартиры для иногородних туристов. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю. По данным правоохранительных органов, злоумышленнице удалось десять раз сдать жилье, а ущерб, нанесенный туристам, составил 50 тыс. руб.

С заявлением о мошенничестве в сочинскую полицию обратилась жительница Москвы. Она арендовала в Сочи квартиру через интернет, предварительно внеся предоплату на счет «владелицы» жилья. Однако по прибытии в город-курорт выяснилось, что квартира не сдается, а девушка-арендодатель перестала выходить на связь.

«Полицией установлено, что девушка не имела в собственности жилья в курортном городе. При размещении объявлений она использовала фотографии, скачанные из интернета»,— пояснили в полиции.

При дальнейшей проверке правоохранительные органы установили причастность злоумышленницы к совершению еще девяти аналогичных фактов. Максимальное наказание по инкриминируемой мошеннице статье составляет пять лет лишения свободы.

Андрей Ульченко

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram