По Белгородской области за сутки выпустили более 90 мин, снарядов и гранат

2 августа украинские силовики обстреляли гражданскую инфраструктуру Белгородской области 91 боеприпасом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Под огонь попали семь районов и городских округов:

в Белгородском районе четыре снаряда попали по Устинке. Щетиновку обстреляли из гранатометов СПГ-9 (13 выстрелов) и АГС-17 (29 гранат). Пострадавших и разрушений нет;

четыре снаряда попали по Устинке. Щетиновку обстреляли из гранатометов СПГ-9 (13 выстрелов) и АГС-17 (29 гранат). Пострадавших и разрушений нет; в Борисовском районе из миномета обстреляна окраина хутора Лозовая Рудка (семь попаданий), пострадавших и разрушений нет;

из миномета обстреляна окраина хутора Лозовая Рудка (семь попаданий), пострадавших и разрушений нет; в Валуйском городском округе по селу Логачевка выпущено три снаряда, пострадавших и разрушений нет;

по селу Логачевка выпущено три снаряда, пострадавших и разрушений нет; в Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый (пять мин), пострадавших и разрушений нет;

под минометный обстрел попала окраина хутора Старый (пять мин), пострадавших и разрушений нет; в Грайворонском городском округе по окраине села Безымено выпущено шесть артиллерийских мин, по окраине Дроновки — две, пострадавших и разрушений нет;

по окраине села Безымено выпущено шесть артиллерийских мин, по окраине Дроновки — две, пострадавших и разрушений нет; в Краснояружском районе три снаряда попали в село Вязовое: была повреждена (к настоящему моменту восстановлена) линия электропередачи, выбиты окна в трех домовладениях, посечены фасад и забор, пострадал автомобиль. Два попадания пришлись по окраине Репяховки, пострадавших и повреждений нет;

три снаряда попали в село Вязовое: была повреждена (к настоящему моменту восстановлена) линия электропередачи, выбиты окна в трех домовладениях, посечены фасад и забор, пострадал автомобиль. Два попадания пришлись по окраине Репяховки, пострадавших и повреждений нет; в Шебекинском округе три артиллерийские мины были выпущены по хутору Панков, два снаряда — по селу Безлюдовка, две мины — по Середе, десять мин — между селами Сурково и Первоцепляево. Пострадавших и разрушений среди гражданского населения нет.

Что происходит в Черноземье 3 августа в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин