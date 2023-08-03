«Народную дружину» подключили к охране общественного порядка при праздновании годовщины освобождения Орла

Орловская «народная дружина» «Бригада Катукова» будет задействована в охране порядка в Орле в период празднования 80-й годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

С 3 по 6 августа в городе пройдут 64 мероприятия, основные из которых запланированы в сквере Танкистов, на бульваре Победы, в парке Победы, на площади Ленина. Там будет усилена охрана правопорядка.

О создании «Бригады Катукова» в Орловской области стало известно 19 июля. Ее возглавил 25-летний ветеран СВО Денис Орлов. Через десять дней народная дружина начала тренироваться на специальном полигоне. Власти заявили, что бойцы будут обучаться владению различными типами стрелкового оружия.

О том, как добровольцам теробороны в Белгородской и Курской областях начали выдавать оружие, — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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