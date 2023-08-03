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В Екатеринбурге восстановили движение по улице Щербакова после утреннего затопления

В Екатеринбурге восстановили движение в районе улиц Щербакова — Самолетная, который утром затопило холодной водой. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Напомним, авария произошла рано утром 3 августа. Из-за прорыва воды было ограничено движение под мостом на ул. Щербакова, а также закрыто движение троллейбусов на станции Химмаш и Табачная фабрика. Автобусы отправляли по альтернативным маршрутам.

На устранение последствий аварии коммунальные услуги потратили около трех часов.

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