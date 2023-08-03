В Орловской области на четыре дня запретили продажу и использование пиротехники

Запрет на продажу и использование пиротехники ввели в Орловской области с 3 по 6 августа включительно. Такое решение принял региональный оперштаб, сообщила пресс-служба облправительства. Оно связано с празднованием 80-й годовщины освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

Использовать и продавать запрещено петарды, фейерверки, салюты и другие подобные изделия. Ограничение распространяется как на юридических, так и на физических лиц. Какое наказание последует за нарушение запрета, власти не уточнили.

5 августа в Орле также будут праздновать День города, одним из главным событий которого станет салют. Его запустят с трех точек в 22:00.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте