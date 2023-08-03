В Ярославле полиция задержала водителя, сбившего 15-летнюю девушку

В Ярославле вечером 2 августа на проспекте Фрунзе водитель сбил 15-летнюю девушку, в результате чего несовершеннолетнюю госпитализировали. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Жесть Ярославль» / «Вконтакте» Фото: «Жесть Ярославль» / «Вконтакте»

Около 22 часов в районе дома 17/1 по улице Чернопрудной автомобиль сбил девушку и скрылся с места происшествия. 15-летнюю пострадавшую госпитализировали, а водителя задержали.

«Сотрудниками полиции установлен мужчина 1989 г.р., управлявший автомобилем Volkswagen. В отношении водителя составлены административные материалы по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью), ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП) и ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (употребление алкоголя после совершения ДТП)»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова