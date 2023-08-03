Дубль Месси принес «Интер Майами» победу в матче Кубка лиг

Аргентинский нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» оформил дубль в матче Кубка лиг с командой «Орландо Сити». Он помог своей команде одержать уверенную победу со счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси забивает гол в матче против «Орландо Сити»

Фото: Reuters Лионель Месси забивает гол в матче против «Орландо Сити»

Фото: Reuters

В составе команды хозяев мячи забили Лионель Месси (7-я, 72-я минуты) и Хосеф Мартинес (51-я — пенальти), у гостей гол на счету Сесара Араухо (17-я). За «Интер Майами» дебютировал чемпион Европы-2012 в составе сборной Испании Жорди Альба. Он выступал с Месси в «Барселоне» в 2012–2021 годах.

Лионель Месси перешел в «Интер Майами» 16 июля, с этого времени он уже успел дважды отличиться в других играх Кубка лиг. Ранее он на протяжении двух лет выступал за французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». В 2022 году Месси в составе национальной сборной Аргентины стал чемпионом мира по футболу, он также был официально признан лучшим игроком проходившего в Катаре мундиаля.

Подробнее о начале выступления футболиста в США читайте в материале «Ъ» «Лионель Месси открыл американский счет».

Александр Кислов