Свердловские власти дополнительно выделили 1 млрд рублей на борьбу с раком

В Свердловской области на борьбу с онкологическими заболеваниями дополнительно выделили 1 млрд руб. Решение об этом принял губернатор Евгений Куйвашев во время заседания правительства региона. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

«Мы наращиваем усилия в борьбе с онкозаболеваниями. Речь идет о предоставлении пациентам бесплатных лекарств. В перечень льготных препаратов вошли более 30 наименований. Также вносим изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи»,— отметил Евгений Куйвашев.

Ранее данные средства планировалось направить на борьбу с коронавирусом, однако бюджет решили перераспределить. 1 млрд руб. хватит на оплату 15 тыс. случаев лечения онкозаболеваний. Увеличение финансирования позволит обеспечить уральцев лекарственными препаратами против рака до конца 2023 года.

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