В Сьерра-Леоне создадут водоемы с гамбузией из Сочи для борьбы с малярией

На территории африканского государства Сьерра-Леоне появятся водоемы с гамбузией из Сочи, поедающей личинок малярийных комаров. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

Соглашение о реализации проекта подписала сочинская компания и Торговая корпорация «Русский Дом» на саммите «Россия — Африка 2023».

Водоемы появятся в столице африканского государства Фритауне в качестве одной из мер борьбы с распространением малярии. В них запустят рыбу, выращенную в сочинском Эколого-биологическом центре имени Сергея Соколова.

Анастасия Донскова

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