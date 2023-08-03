В Ижевске автомобилисты в пробках чаще развлекают себя музыкой, а детей — беседами

В столице Удмуртии 45% опрошенных местных жителей, которые водят автомобили, в пробках чаще всего развлекают себя музыкой. При этом 14% наблюдают за окружающим транспортом, 10% — листают соцсети или новости, 9% — слушают лекции или подкасты. Исследование провели сервис SuperJob и автомобильная марка OMODA

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Еще 7% автомобилистов в пробках погружаются в свои мысли, 6% — просто отдыхают. Разговаривают по телефонам 5% водителей, а 3% предпочитают петь. Каждый десятый просто ждет, а 8% наводят порядок, едят или заказывают товары из интернет-магазинов.

При этом женщины чаще мужчин слушают в пробках аудиокниги и музыку, а также поют сами.

Детей же большинство родителей развлекают беседой — 26%, однако 22% предпочитают дать детям поиграть на планшетах (22%). По 13% включают радио и мультфильмы, 12% — играют в различные словесные игры, 10% — вместе с ребенком поют песни. Еще у 6% респондентов дети развлекают сами себя.