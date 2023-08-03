Свердловские следователи начали проверку из-за смерти шестилетнего мальчика, которого не могли вылечить полгода

Следователи начали проверку из-за смерти шестилетнего мальчика из поселка Арти, которого врачи не могли вылечить на протяжении полугода. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Сейчас силовики выясняют обстоятельства трагедии.

Портал Е1.ru со ссылкой на родителей Дениса К. сообщает, что неизвестная болезнь у ребенка проявилась еще в декабре 2022 года. У мальчика появилась сыпь на ногах, руках и щеках, а также поднималась высокая температура. Ребенка неоднократно клали на лечения в больницы в Арти, Первоуральске, а также в Областную детскую клиническую больницу (ОДКБ) в Екатеринбурге.

За полгода список диагнозов шестилетнего мальчика увеличился, однако лечение ему не помогало. В частности, по данным издания, у ребенка обнаружили вторичный гемофагоцитарный синдром, тромбоз мелких периферических ветвей легочной артерии, прогрессирующий герпес, анемию третьей степени.

Летом мальчику вновь стало хуже и его положили в больницу. 22 июня его перевели в ОДКБ и положили сначала в педиатрическое отделение, а потом в кардиоревматологическое. На следующий день ребенок скончался. Е1.ru уточняет, что в свидетельстве о смерти патологоанатом указал отек головного мозга, гематологический шок и инфекцию.

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