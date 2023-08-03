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Дизельное топливо в Удмуртии подорожало на 16 копеек за неделю

В Удмуртии в период с 25 по 31 июля зафиксировали рост цен на нефтепродукты. Так, по данным Удмуртстата, за неделю наиболее значительно выросла стоимость дизельного топлива — на 15 коп. Цена за литр продукта достигла 58,83 руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом бензин автомобильный марки АИ-92 подорожал на 10 коп., а ценник за литр составил 48,46 руб. Бензин АИ-95 стал дороже на 6 коп., стоимость — 52,69 руб.

Однако цена на бензин АИ-98 не изменилась и осталась на уровне 60,3 руб. за литр.

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