Митрополит Евгений рассказал Путину, что люди на Урале молятся за президента

Президент России Владимир Путин наградил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) орденом Дружбы. В пресс-службе епархии отметили, что награда вручена за «вклад в сохранение духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время церемонии награждения митрополит заявил Владимиру Путину, что чаще всего люди на Урале молятся и ставят свечки за него и патриарха Кирилла. «Приоткрою такой небольшой, но важный секрет: каждая вторая-третья записка. Люди вписывают туда имена двух людей. Это имя Святейшего патриарха Кирилла и имя, по-разному пишут, раба Божьего Владимира большими печатными буквами, или Владимира Владимировича, или просто президента»,— отметил митрополит.

Награждение митрополита Евгения, а также бойцов специальной военной операции и мирных граждан государственными наградами состоялось в Кремле 2 августа.

О том, как прошла церемония — в репортаже «Ъ» «В этот день мы награждали как могли».

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