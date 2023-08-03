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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: сын президента США Байдена получил более $5,5 млн во время загула

Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер Байден в 2017 и 2018 годах заработал более $5,5 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на внесудебное соглашение. При этом, как отмечает агентство, в этот период сын американского президента находился «в безостановочном загуле».

Хантер Байден

Хантер Байден

Фото: Kevin Wurm, Reuters

Хантер Байден

Фото: Kevin Wurm, Reuters

Как пишет Bloomberg со ссылкой на проект сделки Хантера Байдена со следствием, в 2017 году он получил чуть менее $1 млн от компании, которую основал с главой китайского бизнес-конгломерата, $664 тыс.— от китайской инфраструктурной инвестиционной фирмы, $500 тыс.— от скандальной украинской энергетической компании Burisma, $70 тыс.— от румынского бизнеса, $48 тыс.— от многонациональной юридической фирмы и ещё $666,6 тыс. — от своих бизнес-интересов на родине. В 2018 году он получил примерно $2,6 млн. Вместе с этим в документах сделки цитируются собственные мемуары Хантера Байдена, в которых он описывает «весну и лето безостановочного загула и разврата» в 2018 году.

По данным журналистов, бухгалтер своевременно предупреждал Байдена о его налоговых обязательствах и отправлял ему отчеты на рассмотрение и подпись, однако тот проигнорировал эти документы. В итоге Байден не заплатил налоги, несмотря на то что у него были на это деньги. А к маю 2019 года он уже потратил все средства, которые мог бы использовать для этой цели, «на личные расходы».

Хантер Байден сейчас является подсудимым по делу о двух налоговых преступлениях. По версии американских правоохранителей, он не заплатил налоги больше чем на $100 тыс. в 2017 и 2018 годах. Изначально сын Джо Байдена был готов пойти на сделку со следствием и раскаяться в содеянном, однако позднее он отказался от признания вины. Его также обвиняют в том, что он, являясь зависимым от наркотиков, в нарушение закона владел огнестрельным оружием. По этому пункту в рамках соглашения господин Байден «согласился заключить досудебное соглашение» со следствием, однако формально виновным себя не признал.

Подробности — в материале «Ъ» «Дело Хантера боится».

Александр Кислов

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