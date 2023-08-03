Строительство благоустроенных квартир в Удмуртии выросло на 0,6% в первом полугодии 2023 года

В Удмуртии в период с января по июнь построили 4,2 тыс. зданий различного назначения, из которых 4,1 тыс. жилых строений ввели в эксплуатацию население. Общая площадь зданий составила 1074,7 тыс. кв. м, сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

За указанный период было построено 11,02 тыс. благоустроенных квартир, общая площадь которых достигла 795,9 тыс. кв. м. Это на 0,6% больше показателя за прошлый год. Индивидуальные застройщики ввели 469,2 тыс. кв. м жилых домов, что составило 59% от общего показателя. Объем на 0,1% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

В Удмуртии на 1 тыс. жителей ввели 551 кв. м . По данному показателю регион занимает второе место в ПФО, уступая Татарстану с объемом в 581 кв. м.