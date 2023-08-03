В Ярославле будут судить водителя, не уступившего дорогу автобусу

В Ярославле передано в суд уголовное дело в отношении водителя легкового автомобиля, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Утром 4 мая 2023 года мужчина, управляя автомобилем Folkswagen Polo, при выезде на улицу Маяковского с прилегающей территории не уступил дорогу рейсовому автобусу «ПАЗ».

«Водитель рейсового автобуса применил меры экстренного торможения, в результате чего в салоне автобуса произошло падение пассажирки, женщины 1949 г.р. В результате падения женщина получила травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Полицейские установили нарушителя и привлекли его к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.

Антон Голицын