Суд обязал власти Калининского района обеспечить коммуникациями 15 участков для многодетных семей

В Калининском районе по решению суда 15 земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспечили водо-, газоснабжением и подъездными дорогами. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Проверка показала, что администрация района на протяжении длительного времени не занималась данными работами. В связи с этим ведомство направило обращение в суд, которое было удовлетворено в полном объеме.
К землям провели линию электропередач, проложили водопровод и обустроили автодорогу. Данные меры позволили 15 многодетным семьям начать строительство домов.
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