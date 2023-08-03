Суд обязал власти Калининского района обеспечить коммуникациями 15 участков для многодетных семей

В Калининском районе по решению суда 15 земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспечили водо-, газоснабжением и подъездными дорогами. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что администрация района на протяжении длительного времени не занималась данными работами. В связи с этим ведомство направило обращение в суд, которое было удовлетворено в полном объеме.

К землям провели линию электропередач, проложили водопровод и обустроили автодорогу. Данные меры позволили 15 многодетным семьям начать строительство домов.

Анастасия Донскова

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