Погибшего в СВО рядового Дмитрия Афанасова похоронили в Удмуртии

В Алнашском районе Удмуртии со всеми воинскими почестями состоялись похороны рядового Дмитрия Афанасова. Военнослужащий погиб при выполнении боевого долга в ходе спецоперации, сообщил во «ВКонтакте» глава района Алексей Семенов.

Рядовой Дмитрий Афанасов награжден медалью «За боевые отличия» и Орденом Мужества. Помощь семье погибшего оказывается в полном объеме.

«Алнашский район глубоко скорбит с родными, близкими и сослуживцами Дмитрия. Слава герою, пусть память о нем сохранится навечно»,— выразил соболезнования господин Семенов.