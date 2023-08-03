Жители Краснодара рассказали, чем занимаются во время простоя в пробках

Жители Краснодара поделились с экспертами сведениями о том, чем они занимаются, когда стоят в пробках. Исследование «Ъ-Кубань» предоставил рекрутинговый портал SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Чаще всего жители краевого центра слушают музыку во время ожидания начала автомобильного движения (47%). Каждый седьмой респондент наблюдает за другими машинами в пробке (14%). Еще 10% опрошенных просматривают соцсети или новости в телефоне. Внимание прослушиванию аудиокниг и лекций уделяют 9% жителей города во время простоя в заторе. 7% погружаются в собственные мысли.

«Женщины чаще мужчин слушают в пробках аудиокниги и музыку, а также поют сами. Тех, кто просто ждет, больше среди представителей сильного пола»,— говорится в сообщении.

Краснодарцы с детьми чаще беседуют, чем занимают детей девайсами (27% против 22%). Мужчины чаще предлагают детям посмотреть мультфильмы или почитать книги, чем женщины. Матери предпочитают озадачить детей устным счетом или предлагают им игрушки.

Анастасия Донскова

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