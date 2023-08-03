Курские власти могут предоставить налоговые льготы для новых крупных спортивных объектов

Министерство физической культуры и спорта Курской области разработало законопроект о внесении изменений в региональный закон «О налоге на имущество организаций». Текст проекта опубликован на сайте правительства региона.

Речь идет о добавлении в статью 4, регламентирующую льготы, нового пункта. Предлагается освободить на пять налоговых периодов от уплаты налога на имущество плательщиков, реализующих в регионе инвестпроекты в сфере спорта с объемом инвестиций не менее 100 млн руб. (с НДС). Под льготу может попасть только «вновь созданное имущество в виде объектов спорта», включенное во всероссийский реестр. Предполагается распространить льготу на объекты, «принятые к учету» с 1 января 2022 года.

Олег Мухин

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