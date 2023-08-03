Замглавы генштаба вооруженных сил Ирана в августе посетит Москву

Заместитель начальника генштаба Ирана планирует в середине августа посетить Россию, рассказал посол Ирана в РФ Казем Джалали. Целью его поездки станет участие в Московской конференции по безопасности.

Отвечая на вопрос «РИА Новости», будет ли Иран принимать участие в конференции и форуме «Армия-2023», господин Джалали сказал: «Иран будет представлен на уровне заместителя начальника генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран».

Дипломат отметил, что в настоящее время график и детали визита еще прорабатываются, поэтому пока неизвестно, встретится ли иранская делегация с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Московская конференция по международной безопасности — ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов. В 2023 году она начнется 15 августа. Согласно сайту Минобороны, на предстоящей конференции будут обсуждаться проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе.

Одновременно с конференцией пройдет военно-технический форум «Армия-2023», который запланирован на 14-20 августа в подмосковной Кубинке. По словам Сергея Шойгу, на форум приглашены главы 108 оборонных ведомств.

В материале «РИА Новости» имя замначальника генштаба Ирана не уточняется. В декабре 2022 года Сергей Шойгу провел переговоры с первым заместителем начальника генштаба вооруженных сил Ирана Азизом Насирзаде. Встреча прошла в Москве на полях заседания глав оборонных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и СНГ. С главой Генштаба Ирана Мохаммадом Багери в последний раз глава российского оборонного ведомства говорил 28 июня. По телефону стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество.