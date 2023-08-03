Глава СКР взял на контроль ситуацию с разрушением бывшего здания аэроклуба, где училась Валентина Терешкова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия в Ярославле — здания аэроклуба, в котором училась Валентина Терешкова. Об этом сообщает приемная председателя СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание аэроклуба, где училась Валентина Терешкова в Ярославле

Фото: wikimedia.org Здание аэроклуба, где училась Валентина Терешкова в Ярославле

Фото: wikimedia.org

Речь идет о здании на улице Свободы, 9, известном также как «Дом с парашютистами». Дом является объектом культурного наследия регионального значения. О разрушении здания сообщил региональный омбудсмен Сергей Бабуркин. Он написал, что в одной из квартир рухнул потолок, а сами жители добиваются расселения.

«В 2019 году здание признано аварийным, срок его расселения определен на 2032 год. Жильцы опасаются разрушения дома, так как фасад, кровля, фундамент и потолочные перекрытия пришли в негодность. Неоднократные обращения о принятии мер к сохранению памятника архитектуры результатов не принесли. В СУ СК России по Ярославской области организована процессуальная проверка»,— говорится в сообщении приемной Александра Бастрыкина.

По данным уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина, в Кировском районом суде Ярославля рассматривается административный иск прокуратуры Ярославля к мэрии города. Прокуратура требует отселить жителей дома до конца нынешнего года.

Беспокойство у горожан вызывает и состояние фасада дома: лепные элементы с изображениями летчиков и парашютистов разрушаются, часть декоративного оформления уже осыпалась. Зданию требуется реставрация. В доме находятся жилые квартиры, а ряд помещений используется в коммерческих целях.

Антон Голицын