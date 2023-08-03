Володин призвал ООН рассмотреть вопрос компенсации ущерба Африки от стран Запада

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что бывшие колонизаторы, в том числе США, Великобритания и Франция, должны компенсировать ущерб африканским странам. Он призвал ООН рассмотреть этот вопрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«ООН должна рассмотреть вопрос компенсации народам Африканского континента со стороны в первую очередь США, Великобритании и Франции за нанесенный ими ущерб. Африка имеет право не только самостоятельно распоряжаться своими богатствами, но и на возмещение ей ущерба, нанесенного колонизаторами»,— написал господин Володин в Telegram.

Спикер Госдумы считает, что США и страны Европы «обескровили Африку» работорговлей. По его мнению, интересы этих государств «никуда не исчезли», но изменились методы. Так, как утверждает господин Володин, США, Великобритания и Франция «продолжают опустошать африканские месторождения золота, платины, урана, критических минералов и редкоземельных металлов», он также отметил, что морские порты и многие добывающие предприятия находятся в «собственности неоколонизаторов».

Как считает спикер нижней палаты российского парламента, международные корпорации продолжают «агрессивное лоббирование выгодного им регулирования», а «любые инициативы по защите интересов африканского народа и окружающей среды выхолащиваются под иностранным давлением». По мнению господина Володина, у многих африканских стран экономика падает или не растет на протяжении 60 лет «из-за неоколониального влияния стран Запада». «Это ведет к нищете и потере суверенитета»,— считает спикер.

Россия ранее в 2023 году поставила своей целью борьбу с «неоколониальными и гегемонистскими амбициями». Об этом говорится в новой концепции внешней политики.

Подробнее о концепции — в материале «Ъ» «России прописали самобытность и глобальную миссию».

Леонид Уварчев