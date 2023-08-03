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Коммерсантъ FM
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Советник врио главы ДНР Гагин заявил о сокращении поставок западной техники ВСУ

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что объем поставляемой Украине западными странами техники сократился. Он считает, что в ближайшее время из-за необходимости помогать украинской стороне и росту цен на энергоресурсы европейские государства «пересмотрят отношения к санкциям». Такое мнение он выразил в разговоре с «РИА Новости».

«Граждане западных стран недовольны тем, что их страны вынуждены оказывать финансовую, военную помощь Украине… Это сказывается на самих гражданах: дорожают энергоресурсы, продукты питания. В скором времени мы увидим переломный момент в политике Европы, и, скорее всего, в пересмотре отношения к санкциям»,— считает советник врио главы ДНР.

Отвечая на вопрос о поставках западной техники Украине, Ян Гагин отметил, что сейчас они «действительно сократились». «У меня большие сомнения и в том, что Украина получит самолеты американского производства, потому что потеря таких самолетов будет для оборонно-промышленного комплекса Штатов большим ударом»,— добавил он.

В конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Украина получит американские истребители F-16 через несколько месяцев. В Белом доме утверждали, что поставка планируется до конца года. Программу обучения украинских пилотов на истребителях F-16 планируют запустить Дания и Нидерланды. Всего Украина подписала меморандум по обучению пилотов управлению истребителями F-16 с 11 странами. Согласно планам, обучение начнется в августе.

О военной помощи Украине — в материале «Ъ» «Союзники Киева вернулись на землю».

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