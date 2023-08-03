На Кубани участникам СВО дали отсрочку по оплате кредитов на сумму 4 млрд рублей

На Кубани участникам спецоперации одобрили заявки на кредитные каникулы по оплате займов на общую сумму 3,9 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В общей сложности было подано 11,5 тыс. заявок.

«В Краснодарском крае на кредитные каникулы могут также претендовать индивидуальные предприниматели. Льготный период предоставляют и по кредитам, полученным членами семьи мобилизованного предпринимателя, за исключением кредитов на предпринимательские цели»,— отметил вице-губернатор Игорь Галась.

Для участников СВО и их семей в крае предусмотрены выплаты, в том числе разовая помощь добровольцам, контрактникам и мобилизованным в размере 100 тыс. руб. Из бюджета региона на эти цели уже направили 4,5 млрд руб.

Анастасия Донскова

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