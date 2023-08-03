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Свою кандидатуру на пост главы Ижевска заявил индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель заявил свою кандидатуру на пост главы столицы Удмуртии. Новый претендент, Сергей Андреев, родился в 1977 году. Соответствующие данные представлены на сайте администрации города.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Напомним, ранее свои кандидатуры заявили Михаил Иванов и Айдар Шайбаков, работающие в двух компаниях из нефтяной отрасли, а также Сергей Шишкин из концерна «Калашников». В конкурсе участвуют директор ООО «АРТ Плюс» Юлия Камашева, председатель общественной палаты Ижевска Александр Бадица и временно безработный Олег Овчинников.

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