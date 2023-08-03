Прокуратура нашла десятки нарушений при установке водоматов в Свердловской области

Прокуратура обнаружила 19 нарушений при установке и эксплуатации водоматов в городах Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Представления с требованием об устранении нарушений направлены владельцам аппаратов в Каменском и Ленинском районах Нижнего Тагила, Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, Новоуральске, Березовском и Первоуральске.

Кроме того, в 44 многоквартирных домах Екатеринбурга водоматы были установлены без решения собственников квартир. Прокуратура обнаружила нарушения в Верх-Исетском, Железнодорожном, Чкаловском, Кировском и Ленинском районах. Аналогичные факты выявлены в Первоуральске, Полевском и Лесном.

Напомним, в начале июля в Пионерском поселке в Екатеринбурге 15-летний подросток погиб от удара током от линии электропередачи, посредством которой был незаконно подключен водоробот. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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