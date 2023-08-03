Зубная паста и щетка подорожали в Удмуртии за неделю

В Удмуртии в период с 25 по 31 июля изменились цены на ряд товаров. Так, по данным Удмуртстата, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта стали дороже на 5,6%, свежие огурцы — 4,8%, бананы — 2,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Балаев, Коммерсантъ Фото: Роман Балаев, Коммерсантъ

При этом стоимость свежие помидоры стали дешевле на 6,5%, колбаса полукопченая и варено-копченая — 4,4%. Лук репчатый подешевел на 3,6%, рис шлифованный — 3,1%, сосиски и сардельки — 2,2%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости на 9,5% подорожали зубная щетка, зубная паста — на 5,1%. Туалетное мыло стало дороже на 4,4%, хозяйственное мыло — на 2,9%. Вместе с тем снизилась цена на стиральный порошок на 3,1%.

Стоимость полета в самолете в салоне экономического класса стала дороже на 5,5%.