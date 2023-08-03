В Тюмени построят центр по ремонту грузовиков почти за 500 млн рублей

В Тюмени к 2027 году построят многофункциональный центр по ремонту грузовых автомобилей. Об это сообщили в пресс-службе правительства региона. Строительством займется компания «ЕТС Трейд». Инвестиции в проект составят 486 млн руб., из которых около 50% — средства предприятия.

Центр будет построен на Велижанском тракте рядом с ООО «Фармасинтез-Тюмень». Генеральный директор ЕТС Трейд Александр Джатиев отметил, что, несмотря на введение ограничительных мер со стороны «недружественных стран», компания смогла перестроить логистические цепочки по обеспечению запчастями для грузовиков и ремонтными технологиями.

В рамках реализации проекта уже выработана дорожная карта по корректировке документации, а также рассматриваются возможности устройства подъездных путей.

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