Бастрыкин заинтересовался историей екатеринбурженки, у которой врачи не заметили рак

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался историей 50-летней жительницы Екатеринбурга, которую врачи год лечили от панкреатита, не заметив онкологию. В пресс-службе ведомства сообщили, что он поручил доложить о результатах проверки, которую начали свердловские следователи.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Доклад Александру Бастрыкину должен будут представить и. о. главы свердловского СУ СКР Анатолий Надбитов.

Ранее СМИ сообщали, что Юлию М. почти год лечили от панкреатита и гастрита в частной городской больнице №41. Впоследствии в другом медучреждении врачи диагностировали ей рак желудка четвертой стадии. Сейчас из-за метастаз женщине нельзя делать операцию, поэтому она проходит курс химиотерапии. По мнению екатеринбурженки, к этому привела халатность врачей больницы № 41, которые не дообследовали ее.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте