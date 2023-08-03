Главные новости к утру 3 августа

JDE Peet's (бренды кофе Jacobs, L'Or, Tassimo) прекратит продажу иностранных брендов кофе и чая в России до конца года.

Грузия запретила экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию с 1 августа, аналогичный запрет для европейских автомобилей начнет действовать с 26 сентября.

За первое полугодие 2023 года деятельность 27 иностранных неправительственных организаций (НПО) была признана нежелательной в России против семи за аналогичный период 2022-го, сообщили в Генпрокуратуре.

Церемония вручения национальной кинопремии «Ника» в 2023 году снова не состоится.

Минфин России может отказаться от закупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы до конца года из-за ослабления рубля, выяснили «Ведомости».

Системы ПВО сработали в Белгородском районе и Яковлевском городском округе, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. ПВО также работали в Киевской области.

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за воспрепятствование работе адвоката. Законопроект подготовил депутат от партии «Новые люди». Подробнее — в материале «Ъ».

FM Logistic продает более чем за 3 млрд руб. складской комплекс в подмосковном Дмитрове Central Properties. Подробнее — в материале «Ъ».

В магазинах приложений AppStore и PlayMarket появилось приложение Letim, через которое российские туристы смогут оплачивать товары и услуги и снимать деньги в Турции. Подробнее — в материале «Ъ».

О главных событиях 3 августа — в анонсах «Ъ».