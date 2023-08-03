В Сочи мальчик на электросамокате сбил двухлетнего ребенка на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба УВД по Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент произошел в Центральном районе города. В полиции проводят проверку причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее в Сочи турист сбил беременную женщину на пешеходном переходе в районе улицы Воровского. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей носа. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Анастасия Донскова

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