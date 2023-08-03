Экс-директора лесоперерабатывающего предприятия обвинили в контрабанде леса на 50 млн руб

В Иркутской области на экс-директора лесоперерабатывающего предприятия возбуждено уголовное дело. Как сообщает региональная прокуратура, ему предъявлены обвинения по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда).

Согласно данным следствия, с 2014 по 2015 года обвиняемый перевез через таможенную границу (в рамках ЕврАзЭС) лесоматериалы на сумму более 50 млн руб. Суммарный объем контрафактного леса составил около 22 тыс. куб м.

Уточняется, что глава компании отразил в таможенных декларациях ложные сведения о производителе товара.

В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом. В ноябре 2022 года против бывшего гендиректора было возбуждено еще одно уголовное дело по факту незаконного возмещения НДС с деятельности предприятия.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что прокуратура Красноярского края направила на рассмотрение суда уголовное дело группы «черных» лесорубов. С 2018-го по сентябрь 2020 года нарушители нанесли ущерб лесному фонду в 106 млн руб.

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Александр Киселев