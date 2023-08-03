Особый противопожарный режим в Туве продлен до 23 августа

Правительством Республики Тыва принято решение о продлении особого противопожарного режима до 23 августа, сообщает главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале.

Поводом для продления стало начало сезона сбора дикоросов, отметили в правительстве республики. «Предыдущие годы показали, что в этот период ситуация с природными возгораниями обостряется», - прокомментировали власти региона.

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования республики напомнили, что действие особого противопожарного режима ограничивает посещение лесов населением и пребывания в них транспорта, а также вводит запрет на использование открытого огня, сжигание сухой растительности и отходов.

По данным Региональной диспетчерской службы, на 3 августа 2023 года на территории региона действуют два лесных пожара на общей площади 6,3 га, локализовано четыре очага возгорания на площади 26,3 га. Горят леса в Каа-Хемском и Тес-Хемском районах.

С начала пожароопасного сезона 2023 года в лесах республики зарегистрировано 86 лесных пожаров на общей площади более 3,5 тыс. га. Особый противопожарный режим в Республике Тыва был введен в этом году с 20 апреля, затем несколько раз продлевался.

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Лолита Белова