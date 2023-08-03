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Коммерсантъ FM
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В Забайкалье четыре грузовых вагона сошли с рельсов

Четыре грузовых вагона сошли с рельсов на станции Голубичная на Забайкальской железной дороге. По факту произошедшего проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 2 августа около 21:00 по местному времени (15:00 мск) на путях необщего пользования. Три из четырех вагонов опрокинулись, добавили в прокуратуре.

На месте проводят восстановительные работы. Причины схода вагонов с рельсов выясняются. В результате инцидента задержек движения поездов не было.

Олеся Павленко

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