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Коммерсантъ FM
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Полиция назвала ложными сообщения о стрелке в здании Конгресса США

Полиция не смогла обнаружить вооруженного человека в комплексе зданий Конгресса США, сообщил представитель полицейского управления Вашингтона Хью Кэру. Информация о стрелке была ложной.

«Поступил звонок относительно вооруженного человека. Похоже, что это ложное сообщение. Пострадавших и стрелка не обнаружили»,— сказал Хью Кэру журналистам (цитата по ТАСС). Правоохранительные органы готовят к открытию здания Конгресса, добавили в полиции.

Накануне в полиции Капитолия сообщили, что проверяют информацию о вооруженном человеке в зданиях Сената Конгресса США. Полицейские провели обыски. В тот момент в здании могли находиться помощники конгрессменов, уточняли там.

Олеся Павленко

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