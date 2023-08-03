Главные анонсы 3 августа

Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор бывшему представителю компании «Аэрофлот» в Великобритании Дмитрию Федоткину, получившему 13 лет колонии строгого режима по делу о госизмене.

Федеральный суд округа Колумбия проведет заседание по делу бывшего президента США Дональда Трампа, которому предъявлены обвинения по четырем пунктам: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговор против прав американских граждан», «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству».

В Москве мировой суд рассмотрит протоколы о неудалени запрещенной информации в отношении корпорации Apple и компании Wikimedia, которой принадлежит русскоязычная «Википедия».

В США пройдут судебные слушания по сделке со следствием россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган, обвиняемых в отмывании похищенных биткоинов на несколько миллиардов долларов.

В Стокгольме запланирована акция с сожжением Корана.

С 3 по 5 августа в Великобритании пройдут забастовки работников складов американского онлайн-ритейлера Amazon.

На мысе Канаверал запланирован запуск телекоммуникационного спутника Intelsat G-37 на ракете-носителе Falcon 9.

Южном окружном военном суде (Ростов-на-Дону) состоится слушание по делу о диверсионно-штурмовой группировке «Медведи SS».

В Кемерово пройдут церемонии зажжения Вечного огня у мемориалов воину-освободителю и защитникам Донбасса.