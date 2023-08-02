В покупке снаряжения для белгородской теробороны участвовал местный бизнес

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал передачу автомобилей и дополнительного снаряжение отрядам территориальной самообороны «очень дорогостоящей историей». Решение об этом, по словам главы региона, принимали местные предприятия, «владельцы крупного и среднего бизнеса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области

Губернатор также поблагодарил «весь депутатский корпус во главе с Юрием Клепиковым» (председатель облдумы. - «Ъ-Черноземье») за «максимальную вовлеченность каждого руководителя». Также Вячеслав Гладков подчеркнул роль глав муниципалитетов, без которых «выстроить все взаимоотношения по формированию самообороны невозможно». «В их руках весь административный ресурс района, и если глава занимается батальоном, значит у нас в этом районе высокий уровень подготовки, поддержки, и значит будет эффективность»,- пояснил он.

Как уточнил губернатор, сегодня каждый из восьми батальонов региона обеспечен пятью внедорожниками, дополнительными цифровыми автомобильными радиостанциями, квадрокоптерами и антидроновыми ружьями. А «наиболее подготовленным бойцам» передали первые единицы оружия. Порядок его применения должны определять командиры полка и батальона совместно с Министерством обороны, с Росгвардией и ФСБ. «Это будем доводить в отдельном порядке. Сейчас в Госдуме рассматривается проект, который позволит нам решать вопрос уже в рамках обеспечения стрелковым оружием всего полка. Уверен, что эти решения будут приняты в ближайшее время»,- добавил господин Гладков.

При этом он предупредил, что «задача легче не станет»: «540 км государственной границы, из них 350 — соприкосновение с вооруженными силами Украины. Поэтому каждый день, каждую секунду происходит история, которая не дает возможности нам расслабиться. Но я думаю, мы со всеми проблемами справимся».

Владимир Зоркий