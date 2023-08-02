«Русская Механика» представила новый снегоболотоход

В Рыбинске АО «Русская механика» начнет выпускать новые снегоболотоходы РМ800T с колесной формулой 4х4 и «Термит» с колесной формулой 6х6 в рамках инвестиционного проекта. Общий объем инвестиций составил 150 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

К реализации проекта на производстве приступили в конце 2021 года, сейчас уже разработана конструкторская и техническая документация, созданы прототипы новых моделей снегоболотоходов, проведены приемочные испытания и получены сертификаты соответствия требованиям технического регламента ЕАС. Также проект соответствует требованиям, предъявляемым к производству промышленной продукции в России. Планируется, что в год будут выпускать порядка 2 тыс. единиц техники.

«Мы на пороге нового этапа в жизни нашей компании. В текущем году мы переходим на новую стратегию, которая позволит нам стать лидером отечественного машиностроения. Наша цель — занять прочные позиции на рынке, обеспечить рентабельность инвестиций и оптимизировать себестоимость продукции. Однако, наша амбициозная стратегия это не только экономические показатели. Мы также сосредотачиваемся на внедрении высоких технологий и цифровизации всех ключевых бизнес-процессов. Открытость к сотрудничеству и создание кооперационной экосистемы на новых принципах внутри страны — также важные аспекты нашего развития»,— рассказал «Ъ-Ярославль» генеральный директор «Русской механики» Леонид Можейко.

Из 130 млн руб., заложенных на проект, 25 млн руб. — финансирование Фонда регионального развития Ярославской области. Реализация проекта подразумевает не менее 30 млн руб. в год в качестве налоговых поступлений в областной бюджет.